Az iskolákkal való kapcsolatfelvétel a nulladik lépés minden esetben

– Az intézményeknek is kell segíteniük abban minket, hogy megteremtsék a hátterét annak, hogy egy gyermek hova tud fordulni. Különböző korban különböző ellátásra van szükség. Segítenünk kell, ez fontos, de nem mindig ugyanúgy. Egy kicsi gyermeket a családján keresztül fogunk elsődlegesen elérni, egy serdülő gyermek viszont épp a kortársakon keresztül kér többször segítséget, illetve az online tér kihívásaival eltérően foglalkozunk más és más korokban. Az áldozatsegítés rendkívül komplex dolog, de ugyanakkor az intézményeket is szeretnénk bevonni és azokat a segítő hálózatokat, a civil szektort és a kormányzatot is, hogy segítsék az áldozatsegítés ügyét – fogalmazott Hal Melinda.

Fontosak a határon túli kapcsolatok

Ékes Ilona, az Ergo Európai Regionális Szervezet elnöke hírportálunknak hangsúlyozta: a szervezet 15 éve működik. Jelmondatuk: felelősséggel a jövőért. Az első áldozatokkal foglalkozó nagyobb projektjük – a Nyitott szemmel az ifjúság védelmében – a gyermekprostitúcióról szólt, a megelőzéséről, az áldozatok segítésről.

– Az évek folyamán kiteljesedett a program. Egyebek mellett fenntartói voltunk az áldozatsegítő központoknak. Nagyon jó kollégák, egyesületi tagok jöttek, akikkel ezt a pályázatot is el tudtuk indítani. Nagyon fontosnak tartjuk a határon túli kapcsolatainkat. A Vajdasági Pedagógus Szervezettel már 20 éves kapcsolatunk van. Nagyon jól alakult, hogy ők Bajához közel vannak. Kitűnő helyet találtunk a megvalósításra – fogalmazott Ékes Ilona.

Az elnöknő hangsúlyozta az együtt gondolkodás fontosságát is. Tájékoztatófüzetet is terveznek megjelentetni a témában a jó gyakorlatokról, amellyel tovább tudják segíteni a szakembereket és nem csak őket.

Értő fülekre és szemekre van szükség

A pályázat bűnmegelőzési programját Kós Judit ismertette a jelenlévőkkel:. Mint mondta, tagadhatatlan hogy kéz a kézben jár az áldozatvédelem, az áldozatsegítés a megelőzéssel.