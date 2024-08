A Tass-Alsószenttamáson található gyermekparadicsomtól július végén búcsúzott el az a 800 állami gondoskodásban élő fiatal, aki részt vett az idei Állami Gondozottak Országos Találkozóján.

ÁGOTA Tábor Szépe döntő és eredményhirdetés.

Fotó: Karnok Csaba

A közel három évtizedes történetre visszatekintő tábor nyújtotta élmények gyakran sorsfordítóak, ugyanis sok állami gondoskodásban élő gyermek arról számolt be, hogy egész évben töltekezik az itt átéltekből. Ez nem véletlen, ugyanis a tábort idén is azzal a céllal rendezte meg az ÁGOTA Közösség, hogy gyógyítsa a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét és erősítsék az önbizalmukat.

Az idei ÁGOTA Tábor minden eddiginél nagyobb volt

– Idén az ide érkezett 800 fiatal 70 százaléka még soha nem volt ÁGOTA Táborban ezelőtt. Most az állam által fenntartott lakásotthonokból is sok-sok száz gyermeket fogadtunk. Tehát szó szerint az egész országból érkeztek ÁGOTA Falvára táborozni – fogalmazott Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője, aki maga is állami gondoskodásban nőtt fel Bács-Kiskun vármegyében.

Az idei tábor valóban minden eddiginél nagyobb volt, több gyermekkel, több önkéntessel és még a megszokotthoz képest is szélesebb és színesebb programkínálattal. Bulla Erika, az ÁGOTA Közösség önkéntese már húsz éve tölti együtt a nyarának egy részét gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek közt az ÁGOTA Táborban.

– Nagyon sok gyermek ebben a tíz napban éli meg azt az örömöt, önfeledtséget, ami egy vele egyidős gyermeknek járna a hétköznapokban az év miden napján. Mi azért dolgoztunk a táborban, hogy ezeket a gyermekeket felhőtlenül boldoggá tegyük – emelte ki az önkéntes.

A tábor fesztiválhangulata lenyűgözte a különböző korosztályú gyermekeket, hiszen nap, mint nap olyan sport- és élményprogramok közt válogathattak idén, mint a csocsó-, asztalitenisz-, szkander- és focibajnokság vagy a zenés habpartik, közös több száz fős zumbázás, kézműves-foglalkozások, just dance, táncház, grappling. Kocsis Péter egy bácsalmási lakásotthonban él, már több alkalommal is táborozhatott nyáron az ÁGOTA Közösséggel. Mint elmondta, rendkívül élvezi és fel is töltik őt a tábori sportolási lehetőségek.