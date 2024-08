Sikert értek el a nemzetközi mezőnyben

A 2024-es Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Lorenzo Donati által vezetett nemzetközi zsűrije – melynek tagjai: Bernie Sherlock, a Dublini Művészeti Egyetem tanára, karnagy; Janis Ozols, a Nemzetközi Balti-tenger Kórusverseny művészeti vezetője, karnagy; Dr. Betsy Cook Weber, a Houston Egyetem professzora, a 2018-as Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas kórusának karnagya; Kutrik Bence Artisjus-díjas zeneszerző – a színes kategóriában 85 pont/arany diploma és a kategória győztesének az Ad Libitum Kórust hirdette ki, melynek karnagya Pethőné Kővári Andrea.

A Papageno Consulting Kft. különdíját a változatos programválasztásért: Ad Libitum Kórus kapta.

Kirobbanó örömmel fogadták az eredményhirdetést a bajai énekkar tagjai, hiszen úgy mentek a versenyre, hogy ha úgy jönnek le a színpadról, hogy mindent megtettek amit szerettek volna, akkor már számukra ez nagy öröm.

– Ez valóban egy nagy öröm volt. Amikor lejöttünk a dobogóról, akkor az örömünk szinte nagyobb volt, mint az eredményhirdetésnél, mert olyan érdekes csapatszellem lengte át azt a negyedórás műsort, amit talán soha nem is tapasztaltunk a próbák során. Mindenki annyira szeretett volna maximumot adni a teljesítményéből, hogy egy olyan odaadó teljes éneklés született, ami nekünk is nagy élmény volt. Nyilvánvalóan ez átjöhetett a zsűri, illetve a közönség számra is. A szereplés utáni pillanatok is mámorosak voltak, de természetesen az eredményhirdetésen is nagyon örültünk – mondta a kórusvezető.

Több díjat is kapott a Ad Libitum Kórus

Fotó: Beküldött fotó

Széles skálát ölel fel a kórus tagjainak életkora

Az Ad Libitum kórus jelenleg 48 taggal rendelkezik, a versenyre 39 tag tudott elmenni a nyaralások, egyéb elfoglaltságok miatt. A versenynek létszámhatára is volt, 40 énekesnél nem léphetett több a dobogóra.