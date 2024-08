A Nyakvágó Maraton már beírta nevét a futók naptárába. A ballószögi rendezvényt pontosan tudják nem csak a futók, hanem a kerékpárosok is, hogy az év melyik hónapjában szervezik, ezért nagy számban vesznek részt rajta. Így volt ez most is, a tizenkettedik alkalommal.

Halasi csipkevarrók is készítik a Nemzeti Színház díszfüggönyét

Fotó: Pozsgai Ákos

A Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki figyelmetlensége miatt a teherautójával való elinduláskor ráhajtott a járműve előtt elesett sértettre.

Tizenegyedik alkalommal rendeztek Kecskeméten a múzeumpedagógiai bemutatót és találkozót. A Népi Iparművészeti Gyűjtemény fákkal övezett árnyékos udvarában jöttek össze a pedagógusok, akik megismerhették számos múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásait. Sőt, néhányat maguk is kipróbálhattak.

A kalocsai Érsekkert szabadtéri színpada szombaton délután a Kalocsai Fúvószenekar és Komárom Város Egressy Fúvószenekara közös nyáresti koncertjének adott helyet. A két zenekar a fúvószene rajongói mellett a műfajjal még csak most ismerkedőknek is élvezetes és emlékezetes zenei élményt nyújtott. Betlenné Dajkó Ágnes és Szabó Ferenc karmesterek azért is örültek a két együttes találkozásának, közös fellépésének, mert szívügyük a fúvószene megszerettetése.

2024-ben Magyarország Tortája Kovács Alfréd váci cukrász Mákvirág fantázia nevet viselő finomsága lett. Miből készül torta? Mennyi idő alatt lehet elkészíteni? Többek között ezen kulisszatitkokról is mesélt az Édes Vonal Cukrászda cukrásza a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Újabb rész készült el a Nemzeti Színház díszfüggönyéből, a halasi Csipkeházban mutatta be belőle egy részletet, Hászné Baksa Nikolett és Kardos Zsuzsanna csipkevarrók is hímzik a gigantikus alkotást. A függöny elemeit tizenkét tekercsen juttatják el szerte a Kárpát-medencében, hímzőasszonyok évek óta öltögetik a magyar népművészet motívumait a gigaméretű iparművészeti alkotásra, amelyet Kustán Melinda textilművész álmodott meg.

Puskás Zoltán, a KTE saját nevelésű támadója, felnőtt pályafutása Kecskeméten indult el, majd tagja volt az NB III-as, illetve az NB II-es ezüstérmes gárdának is, de Tiszakécskén is nyert bajnoki címet a megye I-ben és a harmadosztályban. Tavaly nyáron már elkezdte edzői pályafutását is felépíteni a KTE LA kötelékében, nyártól pedig bekapcsolódott az NB III-as gárda szakmai munkájába, nem csupán a pályán kívül. Puskás Zoltán a pályán segít még, ha kell.