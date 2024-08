Bács-Kiskun Vármegye kenyere Baján készült el pénteken délután. Harmadik alkalommal sütötték meg a malmok kenyerét, mely a környékbeli malmok összeöntött lisztjeiből készült. A kenyérkészítés folyamataiba a vendégek is bepillantást kaptak. Megismerkedhettek a hagyományos kenyérkészítés fortélyaival.

Fotó: Pozsgai Ákos

Frontálisan ütközött két autó Jánoshalma és Kunfehértó között.

Halálos baleset: motoros és személyautó ütközött a 445-ös főúton.

Tűzoltósági tanácsosi címet adományoztak Nagy Gergely tűzoltó századosnak.

A Mester kézjegyei fedezhetők fel Szappanos István festőművész minden egyes alkotásán, melyek a pénteken nyílt kiállításán, Kecskeméten, a Hírös Agórában láthatók. Nagyszámú közönség körében köszöntötték új tárlata alkalmából a napokban születésnapját ünneplő művészt és tanárt.

Ismét rátalált a szerelem a kecskeméti influenszerre.

Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Vörös Mártának, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főépítészének.

Nagyszabású díszelőadással, a Valahol Európában című musical bemutatójával készülnek Mélykúton az államalapítás ünnepére. A Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont, valamint a Bácska Kincsei Turisztikai és Hagyományőrző Egyesület közös produkciójában augusztus 20-án, kedden este 21 órakor tűzik műsorra az előadást, amely ingyen lesz látogatható, de előzetes regisztráció szükséges.

Bács-Kiskun vármegyében élő fiatalok körében is népszerű a Rotary Magyarország külföldi diákcsere programja. Jelenleg is több tanuló tölt rövidebb-hosszabb időt távoli országokban. E lehetőség továbbra is nyitott a 15–17 évesek előtt, jelentkezni a következő évadra október végéig lehet. A feltételekről és csereprogram részleteiről Tari Annamária, a Rotary Magyarország kormányzója adott tájékoztatást hírportálunknak.

Több kecskeméti szakember is köztársasági elnöki és miniszteri elismerésben részesült nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából.

Szombaton délután rendezték meg a szüreti felvonulást Jakabszálláson. A lovaspályájától indultak el a szépen feldíszített hintók, fogatok, csikósok, rajta a népviseletbe öltözött hagyománytisztelő utasokkal. Természetesen a bolondos fogat sem maradt el.