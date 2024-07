Az első zsidó nyári tábort még Kecskeméten rendezték meg volt, az elmúlt 14 évben azonban Kiskunhalason adott otthont az eseménynek. A táborba a zsidó közösséghez tartozás szempontjából elkötelezett vagy nyitott gyerekeket, felnőtteket, családokat vártak idén is a szervezők, ahol sok programot szervezetek a számukra.

Közösségben élhetik meg identitásukat a zsidó fiatalok a halasi nyári táborban

Fotó: Pozsgai Ákos

A tábort életre hívó fő gondolat azért született, hogy legyen egy hely, ahol önállóan a gyermekek, vagy családok tartalmasan együtt tölthetnek feledhetetlen napokat, intenzíven megélhessék zsidóságukat; informális oktatás keretén belül, szakképzett madrichok segítségével, peulákon tanulhassanak zsidóságról – mondta el Ritter Nándorné, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke.

Vannak visszatérő családok, összeszokott társaságok, gyerekek, akik minden évben újra eljönnek és együtt töltenek egy hetet a táborban. Több család kifejezetten ide szervezi a gyermeke bár/bát micvóját. Ez különleges élmény, hiszen baráti, családias környezetben élhetik meg életük és zsidóságuk egyik fontos állomását a fiatalok. A tábor szervezői az idei zsidó tábor ideje alatt több külső helyszínen is szerveztek programokat, a fiatalok megismerkedhettek Kiskunhalas nevezetességeivel is.

Az idei tábort meglátogatta Moran Birman az izraeli nagykövetség misszióvezető-helyettese is, aki arról beszélt újságíróknak, hogy mennyire fontos, hogy ne csak a fővárosban, hanem a vidéken is legyen aktív zsidó hitélet. – Kiskunhalas azon kevés települések közé tartozik, ahol ma is működik a zsinagóga, a helyi zsidóság, rendszeresen tart ima és más közösségi alkalmakat. Ennek nagyon örülök – fogalmazott a nagykövet-helyettes, aki most járt első alkalommal a városban, de mint mondta, reméli, hogy hamarosan visszatérhet.

Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere azt emelte ki, hogy a civil szervezetekhez hasonlóan a különböző egyházi közösségekben is nagy az igény, hogy együtt közösségben legyenek. Kiskunhalason elfogadó és nagyon jó kapcsolat alakult ki a különböző egyházak között az elmúlt évtizedek alatt. A zsidó-keresztény párbeszéd élő és folyamatos, a Nyári Zsidó Fesztiválokon is minden évben visszatérő programelem a közös elmélkedés a zsidó-keresztény párbeszéd jegyében.