2005. július 26-án osztották ki az első ételt a szegényeknek Kecskeméten, a Wojtyla Ház keretein belül. A Szent Anna-napi búcsú azóta is fontos szerepet tölt be a népkonyhaként is működő intézmény életében. Igaz, akkor még nem az Egressy utcai épületben működött, de az ünnep mindig fontos volt a sorsközösség számára. Farkas P. József alapító-igazgató örömmel jelentette be, hogy 19 évvel ezelőtt kezdték meg a karitatív munkát, mely azóta is folyamatos és töretlen, és beléptek egyben a 20. működési évükbe.

A remény fontosságára hívták fel a figyelmet a népkonyhai ünnepségen

Fotó: Bús Csaba

Farkas Pál, wojtylás munkatárs köszöntőjében megemlékezett dr. Bálint Annáról, a vecsési ügyvédnőről, aki a kezdetektől ott volt a Wojtyla támogatói között, 2016-ban bekövetkezett haláláig. Nagyon sokat tett az intézményért, családjával mai napig tartják a kapcsolatot.

A kecskeméti önkormányzatot Lévai János tanácsnok képviselte, aki rendszeres résztvevője a wojtylás rendezvényeknek. Beszédében kiemelte: a Wojtylában jelen van a hit, a szeretet, az egymásra figyelés. A Wojtyla segítő kezet nyújt a rászorulóknak, és bízik benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Lévai János felelevenítette Szent Anna és férje, Szent Joachim életútját, akik Szűz Mária szülei voltak. Sokáig nem születhetett gyermekük. A reményt nem adták fel, végül a sok viszontagság, sok imádság után gyermekáldásban részesültek, és megszületett a kis Mária.

Ehhez kapcsolódóan dr. Finta József érseki helynök a reményre hívta fel a figyelmet. Mint mondta: sok idős reménytelennek érzi az életét. Holott, ha nem adják fel a reményt, hogy még az életük is teremthet gyümölcsöt, sokkal szebb életük lesz. Példaként hozta még Assisi Szent Ferencet, az állatok védőszentjét is, aki beszélt az állatokkal. Még a vérengző farkast is megszelídítette, példázva, hogy a reményt nem szabad feladni. Szent Ferenc és a gubbiói farkas legendáját ábrázoló festményt az ünnepség keretében áldotta meg dr. Finta József atya.

A Szent Anna-napi búcsú hangulatát emelte Somogyi Károly zenei műsora és Oskolás János költő szavalata. Az ebéd előtti közös imát Borisz atya mondta el a sorsközösség tagjaival közösen. A rendezvény legelején pedig megkoszorúzták az épület előtt álló névadó Karol Wojtyla, azaz Szent II. János Pál pápa szobrát.