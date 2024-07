A sokkos állapotban lévő nyolc weimari vizslára vasárnap reggel találtak rá a gondozók, akik kora reggel érkeztek, hogy megetessék és ellássák az állatotthonban lévő kutyákat és macskákat.

Métereket zuhantak azok a kutyák, amiket vasárnap virradóra, éjjel dobtak be a Halasi Állatotthon kerítésén.

Fotó: Pozsgai Ákos

– A szokásosnál is nagyobb volt az izgalom az otthon területén, amikor beléptünk az udvarra, egy rakat vizslát találtunk, rémülten szaladgáltak minden irányba – mesélte hírportálunknak Csepcsik Melinda, a Halasi Állatotthon vezetője. A sokkos állapotban lévő kutyákat órákba telt, mire meg tudták fogni és karanténba helyezni.

– Ahelyett, hogy nyitvatartási idő alatt hozták volna ki őket, és kértek volna segítséget, az elkövetők egyszerűen bedobálták őket a kerítésen át, szám szerint nyolcat – mondta a vezető, aki elmondta azt is, hogy az egyik kutya lábáról lejött a bőr és vágási sebeket is találtak rajta.

– Feltehetően akkor sérült meg, amikor átdobták a kerítésen. Több métert zuhantak a szerencsétlen kutyák, sokkos állapotban voltak, amikor rájuk találtunk. Abba pedig már bele sem merek gondolni, ha az állatotthon területén szabadon élő macskák között vérengzést csinálnak, vagy hátra mennek az ottani kennelben tartott kutyákhoz és ott történik baj – méltatlankodott az otthon vezetője, aki szerint nincsenek jó állapotban a kutyák, közülük néhányan, a kisebbek alultápláltak, csont és bőr egyik-másik.

Fotó: Pozgai Ákos

Hasonló esetek korábban heti rendszerességgel fordultak elő – tudtuk meg az állatotthon vezetőjétől, aki elmondta, hogy az utóbbi időben szerencsére nem történt ilyen. Csepcsik Melinda szerint azért is rendkívül veszélyes így bedobálni a kerítésen át a kutyákat, mert azon túl, hogy rendkívüli stresszt és sérülést okoznak nekik. Kiszámíthatatlanná is válik a viselkedésük, de azt sem lehet tudni, hogy van-e valamilyen betegségük. Ha kapcsolatba kerülnek a menhelyen lévő többi állattal, le is fertőzhetik őket, ami szélsőséges esetben a többi állt pusztulását is okozhatja – hívta fel a figyelmet az állatotthon vezetője.

A frissen befogadott kutyusok először karanténba kerülnek, amíg túl nem esnek az ivartalanításon, a féregtelenítésen és meg nem kapják a különböző kötelező oltásokat, csak utána kerülhetnek a többi állat közelébe.