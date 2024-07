Az eseményen Pier Paolo Pigozzi, az egyetem nemzetközi rektorhelyettese köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a szakemberré váláshoz vezető úton segítették a VTK-n végzett hallgatókat. A rektorhelyettes beszédében emlékezett a magyar nemzet gazdag történelmére, illetve arra, hogy az egyetem milyen szerepet tölt be a köz szolgálatában. Pier Paolo Pigozzi szólt arról is, hogy a Víztudományi Kar régóta élen jár korunk legégetőbb vízügyi kihívásainak kezelésében. A kar célja, hogy olyan vezetőket és újító szellemű szakembereket neveljen, akik jelentősen hozzájárulnak a nemzet hírnevéhez.

Több mint hatvanan vehették át oklevelüket Baján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán

Fotó: Márton Anna

A rektorhelyettes a végzős hallgatókhoz szólva a szakmájukra háruló felelősségre és az abban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet. – Munkájukat végezzék alázattal, etikus szolgálatkészséggel és a kiválóság iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel – fogalmazott Pier Paolo Pigozzi.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese beszédében kiemelte: jó időben, jó helyen, jól jelen lenni, ez teszi életünket értékessé és ez segít abban, hogy közösségünk számára hasznosak lehessünk. – A mai nap a sikeresen elvégzett munkáról és az elkötelezettségről is szól, az elmúlt években nemcsak mérnökké váltak, hanem felelős szakemberré is – hívta fel a végzős hallgatók figyelmét a miniszterhelyettes.

A köszöntők sorát Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára folytatta. – A Víztudományi Karon végzettek munkájukkal a társadalom fejlődéséhez, a nemzet gazdagodásához fognak hozzájárulni – emelte ki a helyettes államtitkár, majd utalt arra is, hogy napjainkban a víz jelentősége kulcsfontosságú.

A beszédeket követően kari elismeréseket adtak át. Dékáni dicsérő oklevelet vehetett át Csima Beáta gazdálkodási osztályvezető, Kovács Ágnes főreferens és Papp Adrienn tanszéki referens.

Idén a VTK Kari Tanácsa odaadó és példamutató vezetői tevékenységéért Bíró Tibor prodékánnak, a Víztudományi Kar egyetemi tanárának adományozta a Zsuffa István Emlékérmet.