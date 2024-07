Gyulánszky Milán több mint 21 éve mentőbúvár. Baján és környékén szerencsére idén nem volt feladata, hogy ez a továbbiakban is így maradjon a vízi balesetek megelőzésére, hívta fel a figyelmet.

A vízi balesetek veszélyeire hívta fel a figyelmet Gyulánszky Milán bajai mentőbúvár

Fotó: Beküldött fotó

Megelőzésképpen először is a vízbiztonságot emelte ki, továbbá hangsúlyozta: a fuldoklás legtöbbször csendben és sok esetben gyorsan bekövetkezik. Ilyenkor elég egy mély lélegzet a víz alatt, ahhoz, hogy az ember elveszítse a kontrollt és többé ne legyen ura a helyzetnek.

– A vízben való biztonságos lét egy gyerek, de egy felnőtt szempontjából is elengedhetetlen, olyan szülővel vagy társsal menjen be valaki a vízbe, aki tud rá és önmagára is vigyázni. Egy szülőnek tudnia kell kontrollálnia a gyermekét a vízben is. A fuldoklást egy laikus legtöbbször észre sem veszi, mert a légzőszervvel, a szájjal a gyermek a lélegzetvételre koncentrál és nem arra, hogy hangot adjon ki ahhoz, hogy segítséget kérjen. Ezért nagyon fontos, ha egy társaságban vagyunk, figyeljünk oda egymásra. Ha pedig gyerekekkel, akkor soha ne hagyjuk őrizetlenül a vízbe menni őket. Jó ha tisztában vagyunk a víz jellemzőivel is. Állóvízről vagy folyóvízről van e szó, milyen a mélysége, örvénylik e egyes részeken – jelentette ki Gyulánszky Milán.

– Sajnos, van rá példa, hogy úgy használja valaki a vízi eszközöket, hogy nem tud úszni, legtöbbször mentőmellényt sem vesz fel.

– Aki nem tud úszni, lehetőleg olyan mélységig menjen, a vízbe ahol még nincs szüksége erre a tudásra. Ha vízi járművet használ, kajak, SUP, vízibicikli, stb, használja a mentőmellényt.

– A Sugovicán kötelező a mentőmellény supozás közben, még az úszni tudó felnőttnek is.

– Így van, de például a Balatonon a vízibiciklin nem kötelező a mentőmellény használata, de ott van mélységkorlátozó bója, tilos beljebb menni. A vízi járművek esetében, de attól függetlenül is, ha az ember víz alá merülés után a felszínre emelkedik, fontos, hogy a kezét a feje fölé tartva haladjon. Ha esetleg bármilyen szilárd tárgy van fölötte, ne a fejével érje el azt, mert úgy akár az eszméletét is elveszítheti, ami már szinte egyenes út a fulladáshoz. Ezt egyébként a búvároknak is oktatják – mondta a mentőbúvár.