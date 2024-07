Kurdi Viktor elmondta, hogy a hőség első hétben a vízművek általában azt tapasztalják, hogy akár negyedével, ötödével is megnő a vízigény a működési területen, és hogyha ez a kánikulai időszak két hétnél tovább tart, akkor az további fokozódást jelent. Ez Kecskeméten is így volt, és a Bácsvíz Zrt. egész szolgáltatási területén. Ekkor az átlagos fogyasztáshoz képest 35-40 százalékos többlet is jelentkezik.

Archív-felvétel

– Az adottságok alapján, a vízbázis oldalon van megfelelő kapacitás arra, hogy ezt a megnövekedett vízigényt is kielégítsük, tehát ebben jól állunk. Vannak azonban nagyon komoly tennivalók is, a szolgáltatás olyan területei, ahol komolyan fel kell készülni a megnövekedett a vízigény megfelelő színvonalú kielégítésére – mondta Kurdi Viktor, hozzátéve, hogy a többletfogyasztáshoz a környékbeli üdülőterületek fogyasztása, a locsolás, és akár a medencék feltöltése is hozzájárul.

Erre azonban felkészültek, az üdülőterületeken megfelelő kapacitás áll rendelkezésre, talán csak a Duna mellett van probléma ezzel, ahol egy parti szűrésű vízbázisról látnak el kilenc települést. A kánikulai időszak egybeesik a Duna alacsony vízállásával, és a kutak kapacitása már nem biztos, hogy elegendő ilyenkor, ezért technikai beavatkozásra volt szükség, így sikerült átvészelni ezt az időszakot a vízhasználat korlátozása nélkül. Ezenkívül Kunszállás és Fülöpjakab volt még, ahol a megszokottól eltérő műszaki beavatkozásra kellett annak érdekében, hogy a legnagyobb vízigényű napokon is a vízszolgáltatás folyamatos és biztonságos legyen.

Mint Kurdi Viktor fogalmazott, 58 településre vetítve ez csekély probléma, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen vízkorátozással kapcsolatos helyzetek adódnak a fővárosi agglomerációban.

Kurdi Viktor

Kurdi Viktor elmondta, hogy a vízkorlátozás az első körben azt jelenti, amikor a szolgáltató és az önkormányzat a tudatos vízhasználatra igyekszik felhívni a figyelmet. Vannak olyan vízellátó rendszerek, ahol a kapacitás szűkössége miatt, a reggeli és az esti csúcsokban fellépnek kockázatok. Ezek a kockázatok a domborzati viszonyok függvényében változhatnak: a szivattyúnak nehezebb felnyomni a vizet egy magasabban fekvő pontra, és ha lentebb, a településen ellocsolják, medencefeltöltésre, autómosásra használják a vizet, akkor elképzelhető, hogy az esti csúcsban a fürdésre szükséges víz nem tud feljutni a dombtetőre, és ott nem lesz víz. Ilyenkor szükséges, hogy a lakosság együttműködjön egy közös cél érdekében, vagyis azért, hogy mindenki számára elérhető legyen a vízszolgáltatás.