Pályafutása kezdetén gyermekvédelmi feladatkört is ellátott külön díjazás nélkül, húsz éven keresztül pedig oktató védőnőként több hallgató szakmai gyakorlatát vezette. Fontosnak tartja mai napig a betegségek megelőzését, így gyakran koordinálta a népegészségügyi szűrések megszervezését. Empatikus érzései irányították akkor is, amikor 2022-ben közel 70 ukrajnai menekült egészségszűrésében, a gyermekek védőoltásainak-, az ügyeik intézésében tevékeny szerepet játszott. Mint ismert, tavalyelőtt Bócsa is fogadott Ukrajnából érkező háborús menekült családokat és gyermekeiket. Aktív tevékenységéért tavaly nyáron Budapesten elismerésben részesült.

– A védőnői hivatás olyan, amit szívvel, lélekkel, energiát és időt nem kímélve, alázattal végez az ember – hangsúlyozta Mátyusné Vancsik Erzsébet. Majd hozzátette: fontos számomra a családokkal való találkozások örömszerzése. Szerepet vállalok az emlékezetes anyatej világnapi rendezvények és a baba-mama klubok szervezésében. Hasznosak a leendő szülők számára a babagondozást, ápolást és elsősegélynyújtást bemutató előadások, amelyeket a Vöröskereszt segítségével valósítok meg. Rendszeresen segítem a rászoruló családokat a településen élő magánemberek és vállalkozók adományainak eljuttatásával, továbbá együttműködöm a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soltvadkerti Csoportjával – mondta.

Hogy kinek ajánlja ezt a gyönyörű hivatást a Bócsa Kiváló Védőnője? Csak annak, aki empatikus, nyitott a családok problémáinak megoldására. Aki imádja a gyerekeket, és mindent megtesz azért, hogy a leghátrányosabb helyen megszülető élő gyerekek is az élet napos oldalára kerüljenek – mondta végül Mátyusné Vancsik Erzsébet, bócsai védőnő.