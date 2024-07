A szecessziós városháza tornya Olasz Anita kezdeményezésére vált látogathatóvá. Érdeklődésünkre elmondta, tavaly nyáron amikor a toronyban járt, fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha ezt mások is láthatnák. Persze kellett felújításokat és átalakításokat végezni ahhoz, hogy a torony biztonsággal látogatható legyen, de ebben sokan támogatták. Sok ember összefogásának és munkájának köszönhető, hogy a torony ma már egy kisebb kiállítótérként várja az érdeklődőket.

Látogatható a városháza tornya

Fotó: Vajda Piroska

Megtudtuk, elsőként a fagerendákra egy sétányt kellett készíteni, hiszen közvetlenül a födémen járkálni nem lehet. A keresztgerendákon, mint egy tanösvényen – két oldalon korláttal – lehet biztonsággal eljutni a padláson keresztül a toronyba.

Kihívás volt még a torony megnyitása előtt, hogy az oda behúzódó galambokat kiszorítsák, amit alapos takarítás követett. Megnyitás előtt a tornyot kifestették és korhű bútorokkal, eszközökkel tették igazán hangulatossá, így valóságos időutazásba csöppenhetnek a látogatók. A berendezéseket felajánlásokból kapták, így például Meizl Ottó régiség gyűjteményéből, vagy az izsáki úti Használt Plázából is válogathattak, de egy félegyházi használtruha kereskedő is ajánlott fel különleges kiegészítőket – sorolta Olasz Anita.

Azt is elmesélte, hogy a felújítás során megtalálták a városháza padlásán az eredeti toronyóra szerkezetet, amit évekkel ezelőtt egy atomórára cseréltek. A régi óraszerkezetet Dinnyés Kálmán, félegyházi órásmester restaurálta és most a torony padlás szintjén látható, mint ahogy a helyi értékeket bemutató kiállítás is. Innen egy falépcsőn lehet a toronyba jutni, ahol négy erkélyen a város négy égtája felé lehet kitekinteni. Lépcsőzés közben pedig a városról készült fotókat láthatnak az érdeklődők. A képeket a Wesel Hugó Fotókör fotóművészei készítették és ajánlották fel a városnak.

A toronyban található egy hatalmas molinó is, amin a városházáról egy, a megnyitáskor készült fotó látható. Ez előtt a hatalmas fénykép előtt a korabeli tárgyakkal lehet fotózkodni.