Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást keddre vonatkozóan.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Gyorsforgalmi utak:

Aszfaltoznak az M5-ös autópályán,

- Inárcs térségében. A 31-es és 38-as kilométer között Budapest felé a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Röszke felé a külső és a leállósáv járható.

- Balástya és Szatymaz között a Budapest felé vezető oldalon. A 151-es és 150-es kilométer között a leállósávot és - ennek köszönhetően – a 150-es jelű Szatymazi pihenőt is lezárták az érintett irányban.

Több helyen is dolgoznak napközben az M5-ös autópályán sávzárás mellett:

- a Röszke felé vezető oldalon, a 97-es és a 100-as kilométer között Kecskemét elkerülő szakaszán, valamint a 126-os és a 145-ös kilométer között Csengele és Balástya közötti részen.

- Budapest felé pedig a 85-ös kilométernél a Dunaföldvár Kecskemét-nyugat csomópontnál, valamint a 128-as kilométernél a Csengelei pihenőhely előtt is.

Főutak:

Az 51-es főúton, Érsekcsanád térségében, az útmenti növényzetet gondozzák. A 153-as és a 154-es kilométer között félpályás korlátozás van érvényben a munkaterületnél.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás átkelési szakaszán, a 35-ös kilométernél a vasúti átjárót újítják fel. A forgalmat terelőútra irányítják.

Az 53-as főúton,

- Soltvadkert határában, a 35-ös kilométernél félpályás lezárás mellett aszfaltoznak, a 36-os kilométernél pedig a vasúti átjárót építik, ezért azt lezárták. Utóbbi esetében a forgalmat ideiglenes terelőútra irányítják.

- szintén Soltvadkert közelében, a 40-es kilométernél építési munka miatt félpályás lezárás van érvényben.

- Soltvadkert és Pirtó között, a 42-es kilométernél is a vasúti átjáróban dolgoznak. A forgalmat ugyancsak helyben kiépített terelőútra irányítják.

Az 54-es főúton,

- Soltvadkert közelében, a 43-as és 44-es kilométer között körforgalmú csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza az áthaladást.

- Császártöltés közelében, a 71-es és 74-es kilométer között építési munka miatt a fél útpályát lezárták.