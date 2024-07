A tassi fejlesztésekről hírportálunk is rendszeresen hírt ad, most mindezek összefoglalva is hallhatók az interjúban. Németh Gábor polgármester az elején elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert Tass 178 millió forintot az útfejlesztésre, melyből négy gyűjtőút és három egyéb becsatlakozó út. A munkálatok tavaly ősszel kezdődtek el, de akkor az időjárás nem volt kedvező a befejezésére, így idén tavasszal folytatták, és április végére fejezték be.

Németh Gábor Tass polgármestere beszélt az útfejlesztésről

Forrás: Rádió 1 Gong

A hét utca összesen 2600 méteres útfelújítást jelentett. A településen élők számára fontos utak, a déli és délkeleti részt köti össze a központtal. Érintve például orvosi rendelőt, óvodát, iskolát, könyvtárt.

Németh Gábor a beszélgetés során a település terveiről is tájékoztatást nyújtott. Így a tervezés alatt álló óvodai tornaszobáról, melyre 127 milliót nyertek. A tornaszoba mellett szeretnék még energetikailag is korszerűsíteni az épületet, és új parkolót építeni. A polgármester szólt még a tankerülettel közösen tervezett iskolafejlesztésről és az idegenforgalomról is.

