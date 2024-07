A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára azt is elmondta, hogy a tábor megszervezést egy sikeres pályázat tette lehetővé, így harminc gyermek vehetett részt a programokon. A táborozók Lakitelekről, Nyárlőrincről, Gyálról, Budapestről, Tiszakécskéről és Tiszaalpárról érkeztek. A tábor keretében megismerkedtek az alapvető szakmai feladatokkal, mint például a tálcatűz oltása porral oltóval, vagy a tömlőgurítás. A tábor során ellátogattak Kecskemétre az új tűzoltó laktanyába, ahol Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy kalauzolta a gyerekeket, akik megismerték a tűzoltók életét és próbariasztáson is részt vettek. Kecskemét után a kiskunfélegyházi tűzoltó laktanyába is ellátogattak, ahol újabb ismeretekkel gazdagodtak. Ugyanakkor a tiszakécskei tűzoltók, Eszes Béla parancsnok és bajtársai is ellátogattak a táborba, akik látványos bemutatót tartottak.

Tűzoltótábor Lakiteleken

Fotó: Horváth Károly

A tábor vendégei voltak az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkatársai, akik bemutatták, hogyan segíti a tűzoltók munkáját egy kutya az eltűnt személyek felkutatásában.

A Tüzeskedő napközis táborba ellátogattak a Tiszakécskei Rendőrőrs rendőrei is, akiknek köszönhetően a gyerekek kipróbálhatták a rendőrség felszereléseit, beülhettek a járőrautóba, és még a szirénát is bekapcsolhatták, majd Heinrich Gábor, lakiteleki körzeti megbízott a biztonságos közlekedésről tartott előadást a gyerekeknek. Blanár József, a tiszakécskei mentőállomás vezetője pedig az elsősegélynyújtás és az újraélesztés alapjaival ismertette meg a táborozókat. Természetesen a programok közül nem maradhatott ki a fagyizás és a strandolás sem.

Azt is megtudtuk, hogy a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1940-ben alakult, jelenleg 71 tagja van, ebből 18 a vonulós tűzoltó, a többi pártoló tag, akik egyéb formában segítik, támogatják az egyesület munkáját. Arról az örömteli hírről is beszámolt, hogy a napokban nyertek 900 ezer forint támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán az egyesület zavartalan működtetésére.