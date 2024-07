A szervezők arról is beszéltek, hogy a gyerekeket a közösségi élmény, és a tűzoltóság színes, izgalmas világa ragadja meg meg, és tartja később is a berkekben. Kicsiként játéknak fogják fel a feladatokat, később, cseperedve egyre komolyabban veszik, és mind elkötelezettebbekké válnak.

Így volt ezzel a Bajsáról érkezett 18 éves Horváth Andrea is, aki hét éves korában kezdett tűzoltó versenyekre járni, eseményeken lépett fel csapatával. Most, hogy nagykorú lett, immár letette az önkéntes tűzoltó vizsgát, és a helyi önkéntesek teljes jogú, bevethető tagja. Mint mondta, a tűzoltóság családiassága már korán megragadta és azóta is a kötelékben tartja.

A szerdai sajtónyilvános napon Dobson Tibor a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, és dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a fiatalokat.