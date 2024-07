Technikai okok miatt zárva! – ez a felirat fogadja a Tősfürdőbe látogatókat a strand bejártában. A felirat alatt a fürdővezető rövid indoklása is olvasható miszerint a hatósági ellenőrzés során olyan műszaki hibákat tártak fel, amik veszélyeztetik a biztonságos üzemeltetést. A hibák elhárításáig a fürdőt ideiglenesen bezárjuk. Dolgozunk a megoldáson és törekszünk a lehető leggyorsabb nyitásra – írják a közösségi oldalukon.

Ideiglenesen zárva van a Tősfürdő

Fotó: Vajda Piroska

A bezárás után néhány nappal az önkormányzat is kiadott egy közleményt, melyben beszámolnak a hiányosságokról. Azt írják, hogy hiányzik a medencék vízminőségének ellenőrzésére szolgáló fotometriás mérőműszer, illetve meghibásodott az úszómedence szűrőberendezése, ezért a fürdővíz minősége nem megfelelő. A közleményben az is olvasható, hogy az önkormányzat az elmúlt napokban a hiányosságokat pótolta ugyan és a víz bevizsgálása is megtörtént, de továbbra sem jók az eredmények, ezért a fürdővíz további kezelésre van szükség, ami még napokig eltarthat.