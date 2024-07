A klímaváltozás okozta egyenetlen csapadékeloszlás negatív hatással van a szikes tavakra

Jellegzetes és unikális élőhelyeink a szikes tavak. Ezek a lúgos kémhatású, időszakos vízborítású tavak az őszi és téli csapadékból töltődnek fel március-áprilisra, hogy a költési időszak kezdetére táplálékban gazdag vizek várják a madarakat. A tavaszi csapadékok ahhoz szükségesek, hogy a fiókák felneveléséig kitartson a víz a medrekben. A forró és aszályos nyár során folyamatosan csökken a vízszintjük, akár rendszeresen ki is száradhatnak augusztusra. Ekkor sótűrő növények (magyar sóballa, hegyes bajuszpázsit, bárányparéj, sziki ballagófű) veszik át az uralmat a mederben. Ez természetes folyamat egy szikes tó életében, hiszen ezek a csekély vízmélységű tavak csak időszakos vízborításúak. Ezek a tavak és élőviláguk akár évekig tartó szárazságot is elviselnek, és képesek természetes módon regenerálódni, azonban a regenerációhoz is természetes folyamatok vezethetnek, nem lehet egyszeri emberi beavatkozással helyreállítani – tájékoztatott a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság.

A tartós meleg és a szárazság hatására élőhelyek és élőlények pusztulhatnak el

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mint írják, a probléma ott kezdődik, ha a téli csapadék elmarad, és a tavak meg sem telnek vízzel. Vagy ha a tavasz kezdetén még van is valamennyi víz, de utánpótlás már nem érkezik, és mire kikelnek a fiókák, kiszáradt meder és táplálékhiány várja őket. A klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékeloszlás és az évszakok szokványos jellegének megváltozása – enyhe, csapadékszegény telek és tavaszok, erősen aszályos nyarak gyakoribbá válása – veszélyezteti a szikes tavak természetes vízkörforgását és ezzel veszélybe sodródik azok unikálisan gazdag élővilága is. A tartós vízhiány a természetes szikes tavak összetett folyamatok révén átalakulásához (ún. kiédesedéséhez), élővilágának elszegényedéséhez vezet, hiszen a vízhiány veszélyezteti a vizes élőhelyekhez kötődő fajok szaporodó- és táplálkozóhelyeit.

Nem csak a csapadékhiány és a klímaváltozás számlájára írhatók a bajok. Ha nem megfelelő, az emberi beavatkozás is káros lehet.

A vízháztartási viszonyok regenerálódását az emberi beavatkozások okozta indokolatlan vízelvezetések és a kedvezőtlen tájhasználat is nehezítik. Napjaink egyik égető természetvédelmi problémája, hogy az éltető vizet adjuk vissza a tájnak, vagy ha már ott van, akkor ne engedjük el. Ebben a helyzetben felértékelődik minden olyan megoldás, ami ezt lehetővé teszi.