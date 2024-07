A nyitókoncert szerda este 20:30-kor a Tankcsapda koncert lesz a központi nagyszínpadon, ahova rengeteg fesztiválozót várnak a szervezők. Csütörtök este 21 órától a Follow The Flow, pénteken 20 órától a Valmar, 21.45-től pedig a Halott Pénz koncertezik a nagyszínpadon, szombaton 20 órától ByeAlex és a Slepp, 21:45.től a Dzsúdló, 23:30-tól pedig Majka tér vissza a tavalyi nagysikerű koncert után a Fehrétone nagyszínpadára. Idén rengetek újítással készültek a szervezők, megjelennek a nagyszínpadnál a LED falak, amelyen élő képekkel készülnek.

Szerdán kezdődik a Fehértone Fesztivál Kunfehértón, a Tófürdő területén

Fotó: Czagány Rebeka

A víziszínpadon és az arénában is a DJ-k és a különböző zenei formációk, a tópart közelében felépített harminc méter magas óriáskerékről nem csak a naplementét, de az éjszakai kilátást is megleshetik a fesztiválózók. Fontos információ, hogy a helyszínen a belépőjegyet készpénz mellett bankkártyával és szépkártyával is lehet fizetni.