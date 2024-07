E heti múltidézésünk során a tanítóképző történetét idézzük fel. Időutazásunkhoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul.

Egykori leánykollégiuma a Ceglédi út 2. szám alatt volt

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Történetének egy-egy kiemelkedő eseményét helytörténeti és szakmai forrásokból ismerhetjük meg. Számos korabeli képeslapon megörökítették az épületet, melyekből több Sebestyén Imre kecskeméti képes-levelezőlap hagyatékában is fellelhető. A korabeli képeslapok jól mutatják: az épület eredetileg kétszintes volt.

95 éve kezdték el építeni a tanítóképzőt

Története az 1920-as évek végéig nyúlik vissza. A Horthy Miklós Református Tanítóképző építkezése 1929-ben kezdődhetett meg a Kaszap utcában.

A századforduló idején Kecskemétet nagy építkezések jellemezték, e lendület az 1911. évi földrengés, majd az I. világháború miatt megtorpant. Ennek ellenére Kecskemét ekkor is a Duna-Tisza köze legjelentősebb városa maradt, igaz, kevesebb látványos építkezés folyt. Ezek közül emelhetjük ki a tanítóképzőt, valamint a bérlakásokat, utcakövezéseket, járdaépítéseket, közműveket. S ebben az időben szerzett igazán országos és világhírnevet a kecskeméti szőlő, barack és más termények.

Sokan támogatták

A történelmi források szerint 1928 nyarán a református egyházi vezetők megvásárolták a Kaszap utca 6-14. szám alatti telket 167 ezer pengőért, így az internátus és a tanítóképző elhelyezésére közös, három utcára néző, kétholdnyi telek állt rendelkezésre. Kecskemét városa 300 ezer pengős támogatással járult hozzá az iskolaépítéshez, az állam pedig 35 éven keresztül évi 28 ezer pengős amunitus fizetését vállalta.

Eredetileg kétszintes épület volt

Az eklektikus stílusú református tanítóképző Boskó Géza budapesti műépítész tervei szerint készült el. A főépület hatvan méter hosszú, ehhez árkádsorral még két, harmincméteres pavilon is csatlakozik. Így a főiskola három utca felől is megközelíthető. A képeslapon jól látható, hogy a tanítóképző ekkor még kétszintes épület volt. Később háromszintes lett, és újabb épületrészeket is hozzáépítettek.