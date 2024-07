Kitért arra is, hogy a „gyönyörű, robusztus” állat, azaz a szürkemarha hungarikum is, amelynek fennmaradásában szerepet vállalnak a génmegőrző intézmények is. Továbbá a szürkemarha legnagyobb fenntartója a magyar állam: a nemzeti parkokban – a Hortobágytól egészen a Fertő-Hanságig – nagyon szép és jelentős állomány található.

– Hagyománytisztelő és -őrző, illetve jövőbe mutató ünnep is ez a rendezvény, amely megmutatja az agrárium sokszínű arcát az érdeklődőknek, akik ugyanis a gulyahajtás mellett mezőgazdasági gépekkel is megismerkedhetnek – tette hozzá Feldman Zsolt.

Lezsák Sándor, a térség országgyűlés képviselője is a szürkemarhák fontosságáról beszélt.