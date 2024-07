– A múlt hét közepén a Nagypandúr és a Petőfi szigeteken, Dunafürdőn és a Méhészfokon védekeztünk.

A jövő héten pedig a hét második felében az önkormányzat fogja az egész városban gyéríteni a szúnyogokat. Ezzel együtt is teljes szúnyogmentességet most sem ígérhetek, ami sajnos egyenes következménye a nemrég levonult magas dunai vízszintnek, ahogy azt mindenki tudja. Ugyanakkor a Katasztrófavédelem elsődlegessége mellett igyekszünk mindent megtenni az elviselhetőbb állapot érdekében az önkormányzat részéről is – tájékoztatott Széll Péter alpolgármester.