Az életmentő csapatnak nem is feltétlenül pénz, hanem felszerelés, vagy olyan felajánlás ideális, ami működésükben segít. Ezt az igényt meghallva a kecskeméti Hatpedál Autósiskola egy C kategóriás teherautó jogosítvány megszerzését ajánlotta fel.

Révész Tímea és Trencsényi Péter

Fotó: Horváth Péter

Ez nagyon jól jött az egyesületnek, Trencsényi Péter élt is az alkalommal, és a tél folyamán levizsgázott, így szükség esetén, és ha a feltételek adottak lesznek, már nagyobb járművel is életmentő keresésre indulhatnak. Trencsényi Péter hétfőn megköszönte a támogatást az autósiskola vezetőjének és munkatársának. Kulcsár Tamás ügyvezető hangsúlyozta, hogy indokolttá teszi az életmentő tevékenység a támogatást, aminek egy autósiskola büdzséjébe bele kell férnie. Az ügyvezető reméli, hogy jó példával szolgáltak a többi cég számára is, majd felajánlotta azt is, hogy nehézpótkocsi jogosítványt szerezzen náluk ingyenesen Trencsényi Péter, kiegészítendő a teherautóra szóló jogosítványt. Révész Tímea, az autósiskola munkatársa hozzátette, hogy az ilyen jellegű támogatások szükségesek egy ennyire fontos tevékenységet végző szervezet fennmaradásához.

Trencsényi Péter elmondta, hogy sajnos igen ritkán érkezik felajánlás a tevékenységükhöz. Az egyszázalékos adományból szerencsére beérkezik annyi, amennyiből az adott évre meg tudják oldani járműveik tankolását, és nagyjából fedezi a biztosítási költségeket, de fejlesztésre már nem marad forrás. Az alapító azt is elmondta, hogy a napokban tették közzé QR kódjukat, amit a REpont üvegvisszaváltó automatáknál beolvashatnak azok, akik visszaviszik a műanyag palackokat, és azok ára így az egyesülethez juthat támogatásként. A kódot Facebook-oldalukon osztották meg.

Pedig kell a támogatás az egyesületnek, hiszen rendszeresen hívják őket elveszett személy felkutatására. Néhány napja egy 86 éves, demenciával élő nyárlőrinci férfit találtak meg Kiskunfélegyháza határában, a tanyavilágban. Az idős úr kiszáradt a nagy hőségben, de megmentették az életét – mondta el Trencsényi Péter.