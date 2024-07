Dr. Rövid Irén szociológus tanulmánya a saját szinglitérképének internetes oldalán megtalálható.

A fiatal szakember 2017-ben, még PhD hallgatóként kezdett el a szingliléttel, a szinglik jellemzőivel és a pártalálás nehézségeivel foglalkozni. A szinglitérkép segítségével szerette volna megmutatni, hogy milyen sokan vannak, akik akarva-akaratlanul szinglik, nem találták még meg a párjukat.

Nő a szinglik száma

A tanulmány sok érdekességet feltár. Eszerint: két nagyvárosnyi szingli él hazánkban. 247 ezerről csaknem 299 ezerre nőtt a 20-49 éves szinglik száma hazánkban 2011 és 2022 között a két legutóbbi népszámlálás adatai szerint. Az egyedülállók döntő többsége (70 százaléka) a 20-as és a 30-as éveikben jár, a legtöbben közülük a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban élnek. A 20-39 éves szinglik létszáma 4,4 százalékkal nőtt, miközben a 40-es éveikben járóké szinte megduplázódott.

Két nagyvárosnyi szingli él Magyarországon

Dr. Rövid Irén rámutat: a 2022-es népszámlálás időpontjában közel 299 ezren tartoztak a szinglik közé, vagyis 20 és 49 év közöttiek voltak, nem kötöttek még sosem házasságot, azaz nőtlenek, hajadonok voltak, nem volt tartós párkapcsolatuk (ebben az esetben élettársuk), nem született még gyermekük, és egyedül éltek egy háztartásban. Ez a szám meglehetősen nagy, hiszen ennyien élnek nagyjából Szegeden és Pécsett összesen.

Eközben az ország népessége tovább csökkent, a 20-49 éves magyar szinglik száma ötödével nőtt 2011-hez képest, 247 ezerről csaknem 299 ezerre.

Több a férfi a szinglik között

A tanulmányból az is kiderül, hogy a szinglik között több a férfi, mint a nő. Ez igaz a 20-39 és a 40-49 éves korosztályra is. A 20-39 éves szingli nőknél 100-ra 149 ugyanilyen korú szingli férfi jutott 2022-ben, a 40-es korosztály esetében pedig még ennél is több, 173.

Érdekesség látható a 20-39 éves szinglik körében, ahol a létszám 201 ezerről 209 ezer főre gyarapodott 2011 és 2022 között. A korosztályban a szingli férfiak száma 12 százalékkal nőtt, nőké viszont 5,8 százalékkal csökkent.