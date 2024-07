Elmondta azt is, hogy feleségével 60 évig éltek boldog házasságban. Hű társát két és fél éve veszítette el. Közös munkájuk és kikapcsolódásuk volt a húsz évig gondozott hobbikert Selymesben, ahol saját ültetésű gyümölcsfákkal és szőlővel foglalkoztak.

Feri bácsi arról is nagy lelkesen mesélt, hogy a sport fiatal korától szerves része az életének. Húsz éven keresztül röplabdázott a kiskunfélegyházi nyugdíjas sportkörben. Sok érem oklevél büszke tulajdonosa. Tizenöt éve pedig aktív tagja a városi asztalitenisz klubnak, ahol jelenleg is heti két alkalommal pingpongozik klubtársaival. Feri bácsi figyelemmel kíséri a világ eseményeit, politikában, közéletben és a sport hírekben is igen járatos. Mint mondta, alig várja már az olimpiai közvetítéseket.

Bár Feri bácsi jelenleg egyedül él, de családjával meleg, szívélyes kapcsolatot tart fenn. Hogy ez lehetséges legyen, még a számítógép használatát is elsajátította, így minden este az interneten keresztül beszélgetnek. Azt is megtudtuk, hogy rendszeresen főz és még kerékpározik is. Hamarosan Szegedre utazik vonattal, hogy a nagy család együtt ünnepelhesse majd a jeles születésnapot.