A szentmise felajánlás az úton lévőkért, gépjárművek, autóbuszok vezetőiért történik majd. Ezen kívül megemlékeznek arról is, hogy Szakács Tibor plébános atya immár ötödik éve teljesít szolgálatot a szegedi úti templomban, egyházközségben, emellett megünneplik Sándor László állandó diakónus felszentelésének ötödik évfordulóját is. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2019. augusztus 10-én iktatta be hivatalába Szakács Tibort plébánost, átadván neki jelképesen a templom és a tabernákulum – az Oltáriszentség őrzésének helye – kulcsait, valamint egy Bibliát. A szentmisét követően egy szerény agapéra, szeretetvendégségre is szeretettel látják majd a résztvevőket.

Szentmisére várják a bajaiakat

Forrás: shutterstock.com / illusztráció