– A szelidi vállalkozók mellett Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, a Dunapatajért Egyesület is a támogatók között van, például a főzőhelyekhez a helyhatóság biztosította a sátrakat és az értékes díjakat. Már a csapatok lakóhelyének földrajzi elhelyezkedése is figyelemre méltó, hiszen a helyi nagyágyúk mellett, olyan a halászléjükről híres településekről jöttek főzőcsapatok, mint Szeged, Mohács és Baja, de még felsorolni is sok lenne, honnan érkeztek a halászléfőzés tudományának avatott mesterei, hogy összemérjék tudásukat – mondta el Váradi Gyula főszervező.

Első helyezést ért el Jagicza Gábor és csapata

Fotó: Zsiga Ferenc

Bévárdi Ádám helyi vállalkozó, az egyik díjazott csapat főzőmestere úgy vélekedett, hogy a kalocsai járásban a szelidi halászléfő fesztiválnál aligha van jobb alkalom arra, hogy a főzés örömét az összefogás és az összetartozás, a barátság élménye egészítse ki. – Idén is úgy 25-30 főre főztünk és üljük körbe az asztalokat. A társaság legfiatalabb tagja kettő, a legidősebbek pedig, akiktől a Duna menti halászléfőzés tudományát elsajátítottuk, a hatvan pluszos korosztályhoz tartoznak – számolt Bévárdi Ádám.

Mint megtapasztaltuk, a halászléfőző fesztiválok törzsfőzői, állandó csapatai és a köréjük gyűlt társaságok ezúttal sem maradtak távol, de azért újak is akadtak. Ott volt a bajai halászléfőző versenyek többszörös első helyezettje, Gyurkity István, továbbá az egyre ígéretesebb főzőformáját mutató többi állandó résztvevő: a Sziráki Szilárd cégtulajdonos és Kovács Miklós cégtulajdonos, kamionos terepralis alkotta duó, a kalocsai IT Pizzeria, a Trófea Étterem, a Szittyótéri Flick-Flack Étterem, de még hosszú a sor, hiszen huszonhárom csapat gyújtott a bográcsok alá.

A benevezett csapatok mellett a kitelepült éttermeknél az esti órákig mindenkinek jutott a finom halászléből, a hódítóan méretes és szaftos sült halakból és minden olyan halételből, ami még a legigényesebb vendégek elismerését is kivívta. Az ételkínálat a halászlé mellett halpörköltből, rántott halakból, de még tengeri herkentyűkből is állt, nem beszélve a megannyi házi süteményről és a melléjük felszolgált jobbnál jobb borokról.