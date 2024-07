Dr. Horváth Zsolt orvosigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a Semmelweis-napi ünnep alkalmat kínál a távoli és a közeli múltra való visszatekintésre. Párhuzamot vont Semmelweis Ignác kora és a ma között, hiszen mindkét korszakban nehéz körülmények között kell megtalálni a helyes utat. – Nagyon nehéz környezetben vagyunk, és sok minden egyébbel kell megküzdenünk ahhoz, hogy a betegellátásra minél nagyobb figyelmet fordíthassunk. Ahogy Semmelweisnek is a betegek gyógyulásába vetett hite, akaratereje és a tudása adta a hátteret munkájához, úgy számunkra is ezt az utat kell követnünk – hangsúlyozta az orvosigazgató, hozzátéve: a kórház a távoli és a közeli múltban is szép eredményeket ért el, a követelményeknek megfelelve.

Semmelweis-napi elismeréseket adtak át az egészségügyi dolgozóknak Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

– A kórház minden dolgozója tudása legjavát adja és a legnagyobb szeretettel, odaadással viseltet a betegek, hozzátartozóik és a munkatársaik felé – mondta Horváth Zsolt. – Biztos vannak hiányosságok, és sajnos a múltból hozott örökség, gondolva itt a Covid-járványra, megtizedelte sorainkat, nehézzé tette az ellátást. A beteg-orvos viszonyt is kicsit megváltoztatta, de ebből is erőt merítünk, és előre tekintünk. A továbbiakban is szép reménnyel nézünk majd akár a kórház, akár a magyar egészségügy állapotának javulására. Ehhez kell egy erős csapat, ami nálunk adott – mondta az orvosigazgató, és büszkeségét fejezte ki a díjazottaknak.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke felelevenítette Semmelweis történetét, és kiemelte, hogy az orvostudomány mindig a jövőbe mutat. A ma orvosai pedig nem csak tudásukkal, hanem emberségükkel is gyógyítanak.

Semmelweis Ignácról, „az anyák megmentőjéről” való megemlékezést követően gratulációkat, elismeréseket, főorvosi és adjunktusi előléptetéseket, illetve osztályvezetői főorvosi megbízásokat adtak át a munkatársaknak, és gratuláltak az állami, valamint egyéb elismerésben részesült kollégáknak.

A kórház főigazgatója évente egy-egy díjat adományoz az orvosi, szakdolgozói és gazdasági területen kulcsszerepet betöltő azon kórházi szakemberek számára, akik a gyógyítás, illetve a kórház-üzemeltetés területén több évtizedes, példamutató, magas színvonalú szakmai munkájukkal elismerésre méltó módon járulnak hozzá az intézményükben folyó eredményes gyógyító munkához.