A Wojtyla-ház és az ország legnagyobb sárgadinnyése, Roszik Tamás kapcsolata több évre tekint vissza. Az ismert gazdálkodó az első osztályú gyümölcsöket értékesíti, exportálja, de a másodosztályú, ám ugyanolyan finom dinnyékből ingyenesen juttat a kecskeméti wojtylás szegényeknek is. A dinnyeszállítmányok a nyáron folyamatosan érkeznek majd a népkonyhára.

Roszik Tamástól a Wojtyla képviseletében Farkasné Pásztor Jolán veszi át a dinnyéket

Forrás: Beküldött fotó

Dunavecsén a Roszik Dinnye Kertészet a sárgadinnyére szakosodott, immár 27 éve gazdálkodik Roszik Tamás. A családi vállalkozás a 70 hektárjával a legnagyobb sárgadinnye-termesztő hazánkban. Ha pedig azt a további 30 hektárt is figyelembe vesszük, melynek termesztését integrálja és a dinnyéket értékesíti, a hazai sárgadinnye-termőterület negyedét fedi le.

Roszik Tamás nagy légterű fóliákban, fóliaalagutak alatt és szabadföldön is termeszt, így széles vevőkörét június közepétől egészen október végéig képes ellátni sárgadinnyével. Főidényben naponként akár 70 tonna mosott, osztályozott sárgadinnye is elhagyja a hűtőházat. Idővel olyan kiskereskedelmi láncnak is beszállítója lett, ahol korábban csak külföldi sárgadinnyét értékesítettek.

Mindegyik állomány talajtakart, a fólia alatt futnak a csepegtetőcsövek, fentről csak a palántákat öntözik. A kiültetett növényeket fátyolfóliával takarják, mely a hidegtől, jégtől, széltől, rovaroktól egyaránt védelmet nyújt. Kétévenként váltják a dinnye területét, még a fóliaházakat is költöztetik. A forgóhoz elegendő szántófölddel rendelkeznek. Roszik Tamás mindent elkövet, hogy a lehető legjobb minőséget és terméshozamot érjék el.

Mosás, válogatás után mindegyik dinnyét felcímkézik. Az áruházi vevők előírásainak megfelelően pedig olyan pontos nyomon követési rendszert működtetnek, hogy Roszik Tamás nemcsak a termést beszállító termelőt tudja azonosítani, hanem még azt is, hogy az üzletek polcairól levett, Roszik-címkével ellátott sárgadinnyét melyik napon és ki rakta a ládába.