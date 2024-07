Berei József főszervező, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportjának vezetője elmondta: ezúttal is várják az érdeklődőket, a rendezvény nyitott. Az elmúlt években minden alkalommal több százan látogatnak el a börzére, nemcsak a városból, hanem az országos számos pontjáról és határon túlról is. A rendezvény mindig nagy népszerűségnek örvend a gyűjtők körében.

Újra várják a régi pénzek gyűjtőit Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Numizmatikai Hírös Nap kínálata mindig más és más, bárki újabb értékekkel gyarapíthatja gyűjteményét. Mint arra a neve is utal, a numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány, elsősorban a régi pénzekre fókuszál. A kecskeméti börzén azonban a régi pénzek mellett plakettek, fegyverek, katonai jelvények, kitüntetések, képeslapok és kártyanaptárok is gazdát cserélhetnek, gyakran igazi ritkaságok is megtalálhatók. Az idei díszvendég Szemők Zsuzsanna kecskeméti szobrász- és éremművész.