LB27 Reggae Camp – 2024. Magyarország elsőszámú reggae ünnepét ebben az évben is Lakiteleken, az autóskemping területén rendezik meg július 23. és 27. között, a hazai reggaezene legismertebb képviselője, a Ladánybene 27 zenekar vezetője, Bodnár Tibor szervezésében. Az együttes 1985-ben alakult, és azt követően reggaetáborok keretében igyekeztek megismertetni főleg a reggaezene szépségét a fiatalokkal. Az évek során fesztivállá nőtte ki magát a rendezvény, amire már külföldi előadók is érkeztek. Már az elmúlt évben is Lakiteleken rendezték meg a reggae fesztivált, és most is a településre esett a választás.

Öt napig reggae zene szólt Lakiteleken

Fotó: Szentirmay Tamás

– Lakitelek előtt több évig Cegléden voltunk, és nagyon szerettük, de a Tőserdő Autóskempinget is egyre inkább a szívünkbe zárjuk – mondja Bodnár Bianka, a főszervező, Bodnár Tibor lánya. – Ez a hely alkalmas a fesztivál megrendezésére, még ha idén a strand nincs nyitva. A kemping viszont megfelelő a szállás lehetőségre, mert a korábbi helyszíneken is kempingekben voltunk. Napközben mindig szól a zene három helyszínen. Az első nap kivételével a többi napokon négy zenekar lép fel Nagyszínpadon. Szerdán: Super Starsky, LB27 (1987-1990 közti SKA műsor), Kemonication Band, Anthony Locks, Céanne, G RAS backed by Budapest Riddim Band. Csütörtökön: A Láma Dalai, Sin Seekas, Copy Con & Reggae Express Band, Brother Culture. Pénteken: StabilFrazír, Re-G, Pannonia Allstars SKA Orchestra, Daddy Freddy & Blackout. Szombaton: Szabad Élet, The Lubricators, Sky Fanatic, és a Ladánybene 27. Nem zavarják egymást az együttesek, mert amikor véget ér a nagyszínpadon a zene, a másikon megszólal.

Nem csak Magyarországról, de Svájcból, Hollandiából, Franciaországból is érkeztek reggaezenét kedvelők. Ebben az évben, csak úgy, mint az előzőben, ezer főre számítanak. Nem csak felnőttek, de családok, gyerekekkel együtt is érkeztek a fesztiválra. Természetesen a zenéhez kapcsolódó tárgyakat, eszközöket, ruhákat is lehet vásárolni. Amennyire csak lehet megidézik a jamaicai életet minden tekintetben. Kiegészítő programok, előadások, beszélgetések, játékok és sportolási lehetőség is szerepel a programok között, vagyis minden, ami reggae.