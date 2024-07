A műsorban Csernák Krisztina elmondta, hogy perinatális halálról beszélünk, ha az újszülött élve született, de a születést követő 168 órán, azaz egy héten belül meghal, illetve a 24. terhességi hét után 500 gramm vagy nagyobb súlyú, legalább 30 centiméter hosszúságú magzat elhal a méhen belül. A történés a nők 20-42 százalékát érinti, ami döbbenetesen magas szám – mondta el Csernák Krisztina, aki a perinatális gyász érzelmi folyamatáról is beszélt, ami a magzat elvesztésétől fogva jelentkezik, és amitől szenved az édesanya, az édesapa, és az egész környezet. Ez abban különbözik az egyéb veszteségektől, hogy ebben az esetben nincs, vagy csak nagyon ritkán van konkrét emlékkép az elvesztett szeretett gyermekről.

Csernák Krisztina elmondta, hogy a perinatális veszteség esetén erősödhet a bűntudat és az önvád a szülőben, esetleg a harag, mely nem csak maguk, hanem az őt ellátó kórházi személyzet irányába is kifejeződhet. Ha magukat vádolják a szülők a veszteség miatt, akkor gyakran gondolják, hogy többet is megtehettek volna a veszteség elkerülése érdekében. Ilyen történések magukkal hozzák azt, hogy a veszteséget elszenvedő szülők a kompetenciaérzésüket is elveszítik: megkérdőjeleződik bennük, hogy jól gondozták-e az elvesztett magzatot, vagy újszülöttet. Ez azzal is jár, hogy nem csak a jelen, de a jövőkép is sérül: a veszteséggel az álmaikat is elveszítik a szülők, de sérülhet a saját testhez kapcsolódó egészségtudat is - fejtette ki a pszichológus, hozzátéve, hogy egy kommunikációs zárlat is kapcsolódik az állapothoz, aminek feloldására hivatottak munkájuk során a rádióműsorban nyilatkozó szakemberek.

– Nagyon nehéz a veszteségről beszélni mind a szülőknek, mind a környezetnek, valamint súlyosabb pszichés zavarok, depresszió, vagy akár akár pszichiátriai problémák is felléphetnek. Az ilyen veszteséget átélt kismamák mintegy egyötödénél tapasztalható poszttraumás stressz zavar, mely során emlékképek villannak be, szorongás jelentkezik – mondta az egészségpszichológus.