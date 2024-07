Sok diák reménykedve várja a pontok kihirdetését, sokan csak izgulnak, és van olyan is, aki magabiztos, de az izgatottságát nem tudja leplezni. Közéjük tartozik a kecskeméti Atkári Lujza is, aki orvosnak készül. A Bolyai János Gimnázium végzőse egy fesztiválon fogja várni, hogy kiderüljenek a ponthatárok. – Egyrészt magabiztos vagyok, ugyanis 24 ponttal többet szerzetem, mint ami a tavalyi ponthatár volt, másrészt izgulok is kicsit, hogy ez valóban elég lesz-e – nyilatkozta hírportálunknak Lujza, aki a Semmelweis Egyetemre adta be a jelentkezését. – Nagyon érdekel az emberi test, és nagy vágyam, hogy segítsek embertársaimon, ezért választottam az orvosit. Kíváncsi leszek, hogy milyen üzenetet kapunk majd az egyetemektől. Izgalmas pillanat lesz, az biztos – mondta Atkári Lujza, hozzátéve, nagyon sok tanuláson van túl, hiszen a gimnáziumi évek során mindig a végső célt, az egyetemre jutást látta maga előtt.

Archív-felvétel

Fotó: Bús Csaba

Szintén bizakodóan, egyúttal izgatottan várja a pontokat Dóka Enikő. A kecskeméti fiatal elmondása szerint az érettségi úgy sikerült számára, ahogyan eltervezte, és reméli, ez elegendő lesz a végső elszámolásnál. Enikő Szegedre jelentkezett óvodapedagógusnak. Mindig is álma volt, hogy kicsikkel foglalkozzon, jelenleg is gyereknek oktat táncot az egyik tánciskolában. – Az elmúlt években nem volt nagyon magas a ponthatár arra a szakra, amire jelentkeztem, ettől függetlenül izgulok, hogy az érettségivel, alkalmassági vizsgával és nyelvvizsgával sikerült-e elérni a kellő pontmennyiséget. Barátnőimmel együtt várjuk majd a pillanatot. Az osztályunkból sokan jelentkeztek Kecskemétre, a Neumann János Egyetemre, de többen Budapestet vagy Szegedet választották. A pontok kiderülése mindenképp fordulópont lesz, hiszen, ha sikerrel járunk, szervezhetjük a költözést – tekintett előre Dóka Enikő.

Szintén a Bolyaiban végzett Dovicsin Máté, aki közélettel szeretne foglalkozni, nem véletlen, hiszen jelenleg is a Kecskeméti Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat elnöke. – Jogra és politológiára jelentkeztem. Erre a szakra jellemzően magas pontszámot várnak el, ami remélhetőleg megvan nekem, de az mindig izgalmas, hogy egyik évről a másikra hogyan változnak a ponthatárok. Bizakodóan várom a holnapot – mondta Dovicsin Máté.