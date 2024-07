A tábor elsődleges célja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, csaknem 150 éves tanyaépületet helyreállítsák azokkal a módszerekkel, amelyekkel azt annak idején nagyapáink is tették. Fontos cél az is, hogy ezeket a módszereket, régi tudást tovább örökítsék – mondta a tábor főszervezője, Almási Roland Márk. A polgármester hozzátette, tavaly a klasszikus, három osztású tanyaépület belső helyiségei újították fel. Az idei táborban pedig az épületet kívülről is renoválták.

Önkéntes fiatalok dolgoztak a több mint százéves tanya felújításán

A tábor felhívására sokan jelentkeztek. Nagyon örültünk annak, hogy a kiírást követően gyorsan betelt a létszám. A táborba építészhallgatók jöttek, hogy a gyakorlatban is elsajátíthassák a népi építészeti technológiákat. Az egyetemisták mellett helyi iskolások is részt vettek a programban, így 18 önkéntes dolgozott a tanya külső helyreállításán. Nagyon jól haladt a munka, ezért sokkal több mindent meg tudtunk valósítani mint azt eredetileg terveztük. Az egész épület két soron lett újra saralva, így száradás után jöhet a meszelés – részletezte a településvezető.

Hangsúlyozta, a tábor elérte a célját, ami az épület megmentése volt. Olyan jól sikerült a felújítás, hogy a következő évtizedekben biztosan nem kell az épülethez nyúlni. Persze sok munka van még hátra, hogy a tanya újra használható legyen. A következő lépés a nyílászárók cseréje lesz. Tervezik továbbá egy pajta színpad kialakítását, istállók építését is. A végső cél az épület teljes megújítsa mellett egy közösségi tér kialakítása, amely helyszíne lehet a már hagyományos kunszállási aratófesztiválnak és egyéb rendezvényeknek.