A tréningen Maros Mirella először arra a kérdésre adott választ, miért is fontos az önismeret. Mint fogalmazott, minél erősebb valakinek az önismerete, annál hatékonyabb a munkájában, sikeresebb a kommunikációban, valamint jobban képes kezelni a személyek, csoportok között előforduló esetleges konfliktusokat.

A Széchenyi István Közösségi Házban önismereti tréninget tartottak, amin a fiatalok és idősebbek is szívesen vettek részt

Fotó: Széchenyi István Közösségi Ház

Hogyan segíthet az önismereti tréning?

Az önismereti tréning során a résztvevők játék keretében ismerkedhetek meg önmagukkal és azzal, hogy hogyan alakíthatják pozitívan életüket. Gyakorlati tippeket és technikákat is el lehetett sajátítani, de tudástranszfer segítségével másokkal is megoszthatták tapasztalataikat a jelenlévők. Ezenkívül az előadás alatt természetesen volt lehetőség kérdéseket is feltenni, amire személyre szabott tanácsokat kaptak a résztvevők.