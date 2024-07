Nyári finomságok

Az Okostányérra nyáron kerüljenek idény zöldségek, gyümölcsök, melyek most helyben, piacon, kertben elérhetők. Együnk könnyedebb, alacsonyabb zsírtartalmú ételeket, például főtt kukoricát vagy lecsót. A zöldségekhez tartoznak például a savanyúságok, és a most divatos fermentált zöldségfélék is.

Egy tévhitet is eloszlatott az elnök: mára megdőlt a napi öt étkezés betartásának tézise. Sokkal fontosabb ennél a rendszeresség. Mindenkinek az életszakaszának, az egyéni igényeinek, napirendjének, egészségi állapotának megfelelően kell kialakítania az étkezések rendszerességét. S természetesen a sportról, a mozgásról se feledkezzünk meg, építsük be mindennapjainkba!

Receptek, tanácsok

A Szövetség www.okostanyer.hu oldalán minden tudnivaló megtalálható az Okostányér programról. Emellett receptek, jó tanácsok, kalkulátorok segítik, hogy bárki beépítse a mindennapjaiba az egészséges táplálkozást.