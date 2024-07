– Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolákba be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okoseszközök. A jogszabály betartatásáról az iskolának kell gondoskodnia, a pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Mobiltelefont és egyéb okoseszközöket csak akkor lehet az iskolában használni, ha az segíti a tanulást és arra a tanár engedélyt ad

– A Bolyai János Gimnáziumban idén végeztem, és a középiskolában azt tapasztaltam, hogy a tanárok nagyon sokszor kihasználták az online világ előnyeit, sokszor használtunk okoseszközöket az órán – reagálta megkeresésünkre Lehotai Zsófi, aki a szerdai pontvárón megtudta, jövőre a Neumann János Egyetem pénzügy szakos hallgatója lesz. – Az én tanulási módszertanommal viszont ellentétes a szeptembertől életbe lépő szabályváltoztatás, ugyanis én mindig tableten jegyzeteltem. Sokkal jobban szeretek okoseszközről tanulni, mint füzetből. Persze, benne van a pakliban, hogy sokan az órán is visszaélnek a tanár bizalmával és a telefont nem tanulásra használják, ez egyéntől függ, de véleményem szerint ez olyan, mint a házi feladat: vagy megírod, készülsz az órára, vagy nem teszel a fejlődésedért – mondta a kecskeméti diák.

Rétvári Bence kiemelte, természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják.

– Az első gondolatom, mikor találkoztam ezzel a hírrel, az volt, hogy nem értek vele egyet – kezdte a kecskeméti Suba Liliána, akit a napokban felvettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre közigazgatásszervező szakra. – Nálunk sokszor volt használatban a telefon tanuláshoz. Azon jegyzeteltünk, arról küldtük egymásnak az anyagokat, és gyakran telefonos teszteket írtunk. Szerintem az okoseszköz használata jól jön, és a mai világban kell is a tanuláshoz. Azt viszont megértem, hogy mi váltotta ki ezt a jogszabályváltoztatást. Biztosan sokan az órán úgy telefonoznak, hogy épp nem a tananyaggal foglalkoznak. Remélem, hogy ennek hatására a tanárok nem állnak vissza teljesen a telefonmentességhez, mert már ők is kezdtek az online világra ráállni. Ezzel szerintem gördülékenyebbek, élvezetesebbek voltak az órák, és még papírt is spóroltunk. Nálam gyakran ott van a telefon tanulás közben, és nemhogy hátráltat, sokkal inkább segít – zárta gondolatait Liliána.