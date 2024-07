Szelesné Kása Ilona, ökoművésztanár hosszú évtizedek óta foglalkozik a fenntartható életmóddal, annak népszerűsítésével. Számtalan példaértékű kezdeményezés fűződik a nevéhez. Ilyen például az ökoporint foglalkozásnak is helyet adó SzínesKert, amit a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola udvarán, a diákokkal közösen valósított meg. A kertben elsősorban festőnövényeket termeszenek, de megtalálhatóak benne gyógy- és fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek is. A festőnövényekből növényi tintát készítenek. A környezetbarát festék felhasználásával pedig különböző termékeket állítanak elő, amit a SzínesKert21 Diákvállalkozás keretében értékesítenek. A SzínesKert ma már egy oktatási program, amelynek a lényege, hogy bemutassa a diákoknak, hogyan lehet eljutni a kertből a brand-ig – tudtuk meg Szelesné Kása Ilonától, aki a tanítványaival több díjat is elnyert már, így például büszke tulajdonosai a Legegyüttműködőbb Diákvállalkozás díjának is.

Az ökoprint technológiát ismerhették meg az érdeklődők a SzínesKertben

Fotó: Vajda Piroska

Az ökoművésztanár fő célja, hogy a gyerekeket bevonzza a kertbe, és megtanítsa nekik, hogyan kell ökológiai módszerekkel kertészkedni. Tapasztalatai szerint a művészeteken keresztül sokkal könnyebb a fiatalokat megszólítani és a kertbe becsábítani, ezért igyekszik mindenféle újdonságot kitalálni. Többek között ezért is kezdte el tanulmányozni és alkalmazni az ökoprint technikát is.

Konyhai hulladékból festék

Ökoporint, vagy másnéven ökonyomtatás a növények lenyomata gőzöléses eljárással papíron, textilen, bőrön, fán. A környezetbarát díszítési módszerrel egyedi, megismételhetetlen alkotások készülhetnek Az ökoprint a covid ideje alatt lett igazán népszerű – tudtuk meg Szelesné Kása Ilonától, aki a szombati eseményen háromféle, A5 méretű kompozíció elkészítését mutatta be az érdeklődőknek. Mindamellett, hogy az ökoprint önálló alkotásként is megállja a helyét, további javaslatokat mutatott be a felhasználási lehetőségekre. A foglalkozáson befolyt támogatást a dániai Fenntartható Városok Európai Konferenciáján való részvétel költségeire fordítják. Ugyanakkor az elkészült alkotásokat októberben bemutatják az Aalborg-i Fenntartahatósági Konferencián. A nemzetközi tanácskozáson a kecskeméti Magyar-Dán Kultúrális Egyesület delegációja is részt vesz. Az egyesületnek Szelesné Kása Ilona az egyik vezetőségi tagja, aki célul tűzte, hogy a dániai konferenciáján a SzínesKertet és annak széleskörű tevékenységét is bemutatják. A konferenciára beadott pályázatuk sikeres volt. Ebben azt mutatták be, hogy a konyhai hulladékból (hagymahéj, lila répa, vöröskáposzta levél... ) hogyan lehet festéket készíteni. A konenciára a delegációval utazhat a SzínesKert Diákvállalkozás egy legaktívabb diákja, Kovács Gergő is. A dániai esemény nagyon jó lehetőség arra, hogy nemzetközi szinten is megismerjék a SzínesKert küldetését – hangsúlyozta Szelesné Kása Ilona.