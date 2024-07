Az eseményen háromféle, A5 méretű kompozíció elkészítésére lesz mód. Mindamellet, hogy az ökoprint önálló alkotásként is megállja a helyét, javaslatokat mutatnak be felhasználási lehetőségeire is. A részvételi díj önkéntes.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A támogatást a dániai Fenntartható Városok Európai Konferenciáján való részvétel költségeire használják fel a szervezők és emellett a foglalkozáson elkészült alkotásokat októberben bemutatják az Aalborg-i Fenntartahatósági Konferencián. A foglalkozást Szelesné Kása Ilona ökoművésztanár vezeti. A résztvevők száma korlátozott, ezért regisztrációhoz kötött.