Kiss őrnagy Szolnokon kezdett repülni vadászpilótaként 1962-ben, majd 1964-ben átkerült Kecskemétre, ahol elkezdődött a kiképzése.

Nyolcvanötödik születésnapján köszöntötték bajtársai a Fülöp-szigeteken élő Kiss János őrnagy veterán pilótát Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Előtte néhány esztendővel a vitorlázó repülés fertőzte meg a szárnyalás iránti szenvedéllyel. A katonaságnál a kiképzés nem volt könnyű, hiszen nem volt kétüléses gép akkor, így nem az oktatóval együtt emelkedett a levegőbe a kiképzés alatt, hanem egyedül, az instrukciók alapján. Az évtizedek alatt a MIG 15-ös, a 17-es és a 21-es típusokat repülte. Utóbbit özvegycsinálóként is emlegették, több MIG-21-est vezető bajtársát is elveszítette az évek alatt. Ő maga megúszta, noha forró pillanatok akadtak bőven. – Egyszer például a Zempléni-hegység felett repültem, amikor leállt a hajtómű. Éjszakai repülés volt, éjjel fél 1 tájban történt, ezért nem volt ajánlott katapultálni, csak végső esetben, hiszen a sötétben nem tudjuk hová érkezünk. Hatezer méterre ereszkedtem, és szerencsére az első indítási kísérletre alapgázon újra tudtam indítani a hajtóművet. Arra sem volt időm, hogy megijedjek. Amikor pedig beindult, akkor meg már minek ijedjen meg az ember? – emlékezett vissza Kiss őrnagy az egyik meleg helyzetre.

1966-69-ig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát végezte, és a legmagasabb, első osztályú vadászrepülő lett, vagyis korlátozás nélkül minden helyzetben bevethető volt. Kiss János őrnagy ezredemegfigyelő, vagyis irányítói pozícióban volt a kecskeméti légibázison, ami rengeteg munkával járt. Amikor tovább növekedtek volna a terhei, 1976-ban átnyergelt a MALÉV-hez polgári pilótának, de továbbra is a hadsereg kötelékében maradt. A polgári repülésben 25 évet töltött el, nyugállományba vonulásáig MALÉV-gépeket vezetett.

Mintegy 1800 órát repült vadászgépen, ami 10 ezer felszállást jelent, és szintén 10 ezerszer emelkedett magasba polgári repülővel, ami 16 ezer magasban töltött óra volt. Kiss őrnagy Tu-134-es, majd 154-es gépet, ezt követően a Boeing 737-es repülőgép típusait vezette.

Veterán Repülők 85 éves tagtársukat köszöntik.

Fotó: Bús Csaba

Kiss őrnagy elmondta: hosszú élete során természetesen, mint mindenki, ő is döntött rosszul, de a sorsfordító helyzetekben mindig bátor, és jó döntéseket hozott, amivel általában az eddigitől eltérő mederbe terelte életét. Jól példázza ezt egy nyugdíjazása után hozott döntés is: mivel világéletében a tenger volt a nagy szerelme úgy határozott, hogy elköltözik a Fülöp-szigetekre. Most kétlaki életet él: nyáron Kecskeméten tölti idejét, az év többi részében pedig Manilában tartózkodik. Ott született egy kisfia, aki most 10 éves, és nyáron ő is Kecskeméten van, iskolába pedig a Fülöp-szigeteki fővárosban jár.