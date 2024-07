– Az idei nyári táborunkban számos érdekes és készségfejlesztő programmal vártuk a gyermekeket a közösségi házba. Célunk az volt, hogy ne csak jól érzék magukat a résztvevők, hanem még hasznos tudással is gazdagodjanak, hasznos ismereteket szerezzenek – mondta el a baon.hu érdeklődésére Süveges-Holczmann Andrea közművelődési szakember.

A gyermekeket a tábor valamennyi napján különféle kézművesfoglalkozások várták

Fotó: József Attila Közösségi Ház

A gyermekeket a tábor valamennyi napján különféle kézművesfoglalkozás várta. Megismerkedhettek többek között a karkötő készítéssel, melynek alapanyaga fonal, gyöngy és papír volt. Kipróbálhatták az élményfestést, a gyertyamártást , az üvegfestést, az agyagozást, a rajzolást, buborékfújók, álomfogó és slime-ok kerültek ki az ügyes kezek közül. A szórakoztató játékok, szoborjáték, limbó, vízipisztoly csata, a meseolvasás mellett a különféle testmozgás-fajták is helyet kaptak a programban.

Reggelente Kusztos Nóra, Sipos Péter és Ányos Ádám tartott zenés-táncos bemelegítést, napközben jutott idő a focira is. A tábor utolsó napján volt kutyasimogatás is. A szabadszállási tűzoltóautót is megnézhették a gyerekek. A hőség ellen vízipisztolycsatával védekeztünk és meglepetésként a tűzoltóság is besegített a hűsítésbe. A tábor napjai az aktív pihenés és a közösségépítés jegyében teltek, a gyermekek szívesen barátkoztak egymással, összetartó közösséget alkotva Süveges – Holczmann Andrea tette hozzá Dömötör-Pásztohai Mariann, a közösségi ház szakmai vezetője.