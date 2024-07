A nyári tábor szervezője Bagó Tibor, a Mogyi Bajai Birkózó Club egyik edzője, aki idén már negyedik éve biztosít tartalmas elfoglaltságot az óvodáskorú és kisiskolás gyermekeknek.

A sport mellett, az élményről is szól a nyári tábor Baján

Fotó: Márton Anna

– Vannak ottalvós és napközis táboraim is. A napközis tábort itt Baján a birkózó teremben szoktuk tartani, az ottalvóst a Szelidi-tó partján tartjuk. Mivel birkózó edző vagyok értelemszerűen vannak birkózó foglalkozások is, de folyamatosan másféle sportok megismertetését is szorgalmazom ezekben a táborokban. Minél színesebbre próbáljuk tenni a palettát és folyamatosan foglalkoztatjuk a gyerekeket – hangsúlyozta Bagó Tibor.

Rengeteg programon vesznek részt a gyermekek. Folyamatos csapatjátékokat szerveznek részükre.

Ottjártunkkor a baranta ősmagyar sporttal ismerkedhettek meg a gyerkőcök. Szivacsból készült szablyákkal játszhattak egymással. Íjászkodás, és vízibombacsata is szerepel a napi programban.

– Egy élményt is szeretnénk adni a sporton kívül a hozzánk érkezőknek. A napi program úgy néz ki, hogy reggel már fél nyolckor hozzák őket. Nyolckor kezdődnek a játékok, utána jönnek a programok, a sportviadalok. Általában egy táborkupáért versengenek a gyermekek színek szerint. A táborkupát az kapja meg, aki a legtöbb pontot szerzi. Narancs, citrom és kék színekben játszanak itt Baján. Nagyon élvezik a folyamatos versenyeztetést. Állandóan játszani akarnak. Amikor lenne egy kis szabadidejük, akkor is arra kérnek, hogy valami játékot találjunk ki nekik. Nincs egy perc pihenőjük, nekik sem, de nekünk sem – sorolta Bagó Tibor, aki már évek óta foglalkozik a gyermekekkel. Év közben óvodásoknak is tart birkózó foglalkozásokat, ezért sokan jelentkeztek közülük a nyári táborba is, rajtuk kívül alsó tagozatosok is jöttek a Sugovica Általános Iskolából, ahol szintén tart edzést.

Összesen tizenheten vettek részt a bajai napközis táborban. Az ottalvós táborba a felsős gyermekek jelentkezhetnek. A Szelidi-tó partján, július végén hat napon át tart majd a nyári tábor.