A beszélgetésből a gyermekekre leselkedő nyári veszélyekről tudhatunk meg többet, úgy, mint a napszúrás, napfényvédelem vagy éppen a mindenki által jól ismert csípések.

Dr. Nagy Beáta gyermekorvos

Fotó: Rádió 1 Gong

Napszúrás vagy hőguta?

Dr. Nagy Beáta mindenekelőtt tisztázta, hogy mi is valójában a napszúrás. Napszúrás esetén a fej van kitéve a hosszantartó sugárzásnak, például nyáron a vízparton. Tünetek között a legjellemzőbb a fejfájás, szédülés, hányás, rossz közérzet, borzongás, de akár láz is kialakulhat. Ha minden óvintézkedés ellenére megtörtént a baj akkor fontos, hogy vigyük hűvös, árnyékos helyre a beteget és kapjon hideg borogatást. A szakorvos hangsúlyozta, hogy természetesen a nyáron általánosságban is, de napszúrás esetén különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.

A homeopata szakorvos tisztázta a hőguta fogalmát is. A hőguta egy súlyos reakció, amely az egész szervezetet érinti, gátolt a hőleadás. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a bőr ilyen esetben mindig száraz, az egész testet pirosság jellemzi, szapora lehet a pulzus, de jelentkezhet bágyadtság, beszédzavar és kábaság is. Ennek oka, hogy a gyulladás az agyhártyát érinti. Ilyen esetben azonnali orvosi ellátásra van szükség.

Veszélyes lehet a hideg vizes csobbanás

A napszúrás, illetve a hőguta ellen is tehetünk néhány óvintézkedés betartásával. A szakorvos felhívta a figyelmet arra, hogy aki teheti kerülje a délelőtt 11 és délután 15-16 óra közötti napon tartózkodást. Abban az esetben, ha mégis halaszthatatlan teendőnk van lehetőleg válasszunk világos színű és szellőző anyagú öltözéket, keressünk árnyékot és folyamatosan pótoljuk a folyadékot. Dr. Nagy Beáta az is hangsúlyozta, hogy strandolás alatt sem szabad, hogy a hosszas napsütés hatására felhevült testet hidegzuhanyként érje a medence vize, ezért a csobbanás előtt javasolt egy langyos vizes tusolás is.

A felvételen további részletek derülnek ki a nyár veszélyeiről, megelőzésükről és kezelésükről. Dr. Nagy Beáta házi gyermekorvos és homeopata szakorvos ad tanácsot többek között a csípések kezeléséről és a napvédelemről.