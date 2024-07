A Numizmatikai Hírös Nap kínálata elsősorban a régi pénzekre fókuszál, most is egészen az Árpád házi korszaktól voltak régi fizetőeszközök. Berei Józseftől megtudtuk: az értéküket nemcsak a kor határozza meg, hanem az is, hogy mennyit vertek belőle, és milyen állapotban vannak, rozsdásak vagy éppen verdefényesek. A börzén ugyanúgy helye van a 20. század, illetve a mai is forgalomban lévő papírpénzeknek, melyekből a gyűrődésmentes példányokat keresik a gyűjtők. Például egy ötezresért akár tízezret is elkértek. De akadt, aki a régi Ady ötszázast vagy éppen a Bartók ezrest kereste.

A rendezvény idei díszvendége Szemők Zsuzsanna kecskeméti szobrász- és éremművész volt, aki egy különteremben mesélt munkásságáról és az egyesülettel való kapcsolatáról. Bemutatta legújabb munkáját is, melyet az egyesület egyik alapítójáról, korábbi elnökéről, a 20022-ben elhunyt Leányfalusi Károlyról készített. Az emléktábla egy bronzból készült érem két oldalát formázza, az egyiken Leányfalusi Károly, a másikon az emlékező szöveg olvasható. Az emléktáblát novemberben helyezik ki a Ráday Múzeumban, mely helyet ad az egyesület találkozóinak.