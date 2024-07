Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Szabadegyetem

Kecskemétről Hoffer Zoltán 34. éve működteti a Bibliai Szabadegyetemet. Ez a felvétel 1996 májusában készült az évzárón, a Deák téren. A képen középen még Szigeti Jenő is látható, a neves professzor a kezdetektől előadóként segítette a szabadegyetem munkáját, halála után a nevét is felvette. Olvasónk számára jó érzés 28 év távlatában visszanézni a sok kedves ismerőst.

Diáklányok

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a pedagógusi pályájáról rengeteg kedves fotót őriz. Ezek egyike ez a 80-as éveket idéző felvétel a diáklányokról, akik jó barátnők is voltak.

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az egykori Országos Nevelő Intézet (ONI) kollégiumi lakójaként két barátjáról osztana meg egy 1975-ös fényképet. Czigány Péter tanár úr csoportjába tartozott Csillag Imi és László Géza, mindketten vidám természetűek voltak.

Virágok

Páhiról Andrássy Gyula számos olyan fotót őriz a családi fotóalbumban, melyen központi szerepet kapnak a virágok. Családjával együtt nagyon szeretik a virágokat. Ez a fénykép sok évtizeddel készült róla otthonukban.

Siklós

Kecskemétről, Csordás Erzsébet egy régi kirándulás emlékét elevenítené fel. A BÁCSBER-nél dolgozott, ahol nagyon sok ünnepséget, mulatságot, kirándulást szerveztek. A siklósi várnál 1977 körül jártak. A képen látható balról jobbra: Vasas László, (takarásban) Berkes László, Kántor Zoltán, Kántorné Jutka, Molnárné Rinca, Klingertné Ilona, Csordás Erzsébet, Vasasné Iluska, Szélesi József.