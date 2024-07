Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Kedves kollegák

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike egykori munkatársaira emlékezne ezzel az 1992-es fényképpel. A nagykőrösi konzervgyár tiszakécskei telepén dolgozott több mint 20 éven át. Sajnos mára sok kollégát elvesztett. A kép jobb oldalán látható Rózsika már tíz éve, míg Julika (balról) a közelmúltban hunyt el. Olvasónk sok szeretettel gondol ma is rájuk.

Puskás Ferenc

Kecskemétről Farkas P. József féltve őrzi ezt a 2000-es évek közepét idéző fényképet, mely róla és Puskás Ferencről, az Aranycsapat labdarúgójáról készült a lajosmizsei Tanyacsárdában egy közös ebéd alkalmával. A beszélgetés során felelevenítették a kecskeméti focistákkal való élményeit és a futballvilág eseményeit. A fotót Tóth Sándor, a Petőfi Népe fotósa készítette.

Iskolások

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes testvére osztályfényképével nosztalgiázna. A Nagykőrösi úti Általános Iskola (Kecskemét) 2. osztályos tanulói láthatók a képen az 1965/66-os tanévben. Felül: Kovács József tanár, özv. Borsodi Józsefné osztályfőnök és dr. Marincsák Ferenc igazgató. A képen látható még többek között, a felső sorban: Horváth József, Bódog Mihály, a második sorban: Nemes Irén, Virág Ferenc, Incze Béla Attila, Horváth Lajos, a harmadik sorban: Vörös Mária, Jakubek Márta, Hetényi Margit, Fazekas Mária, Kenyeres Zsuzsanna (testvér), Bakonyi Teréz, alul pedig Adorján Antal és Virág Mihály.

Iskolaélet

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb fényképpel kedveskedne egykori tanítványainak. A fotó a nyolcvanas években készült. Olvasónk mindig örömmel nosztalgiázik a régi képekkel. Bízik benne, sokan magukra ismernek.