Díszkovács mester

Kecskemétről Kovács István József költő anyai nagyapjára, Sebők Jánosra emlékezik ezzel a több mint 100 éves felvétellel. A nagyapa Kécskén született, de Jászladányban alapított családot. A Jászladányi ipartestület tagja volt, a falu díszkovács mestere. Sebők János emellett gépmesterként is tevékenykedett, saját cséplőgéppel és gőzgéppel rendelkezett. Járta az országot, a nagybirtokos uradalmaknál vállalt cséplést.

Iskolás emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár albumában található ez a '80-as éveket idéző régi fényképe. Egy iskolai kirándulást örökített meg Dunaújvárosban. Olvasónk nagyon szeret nosztalgiázni, szívesen nézegeti a régi fotókat is. Örömmel gondol vissza a régi tanítványokra, kollegákra.

Barátok

Páhiról Andrássy Gyula ezzel a régi fotóval egy kicsit feleleveníti a fiatalkorát. Az 1960 körül készült felvételen ő látható (balról a második), valamint nagybátyja, Andrássy Béla, testvére Andrássy Jenő és Petznyik Pali barátja.

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 108 évvel repíti vissza a múltba a nosztalgiázókat. A Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred több mint négy évig harcolt a Nagy Háború különböző frontjain. A hadkiegészítést Kecskemétről és a környező településekről nyerte. A fénykép 1917-ben készülhetett a népfelkelő ezred katonáiról.

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna egy 1975-es fotóval kedveskedik az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet (ONI) régi tanítványainak. A képen Czigány Péter bácsi csoportja látható. A legtöbb fiú akkor volt ONI-s diák, amikor olvasónk is, 1973-1977. között. A fényképen látható többek között Hatlaczki Ferenc, Harmat Imi, Deák Józsi, Turcsányi László, Herbály László és Erdős Ferenc, Vig Józsi. Szécsényi István, Gál Jenő, Csillag Imi, Szécsényi Zoli, Látó Sanyi, Tóth Attila, Szuromi Nándor, Borits Árpád, László Géza.