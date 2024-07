Ugyan tapintható volt a levegőben az egyetemi felvételre várók, és abban reménykedők feszültsége, de sokkal inkább a jókedv rendezvénye volt az egyetem Pont Ott Partija, ahol Kincses Szabi és Regan Lili dj-k zenéltek, és a fantasztikus fiesta hangulathoz nagyon sokat tettek hozzá a Youth International Competition on Global Governance 2024 (YICGG) ifjúsági világverseny negyven országból érkezett egyetemista résztvevői, akik együtt buliztak a pontvárókkal, szorítottak nekik, és velük örültek a sikereknek.

A sorsfordító esemény alkalmából idén is megrendezte a Neumann János Egyetem és a Hírös Agóra a pontváró partiját a Deák téren Kecskeméten, ami fergetegesre sikeredett.

Fotó: Bús Csaba

Dr. Fülöp Tamás rektor portálunknak elmondta, hogy kimagaslóan sokan, több mint ötezren jelentkeztek idén a Neumann János Egyetemre. A rektor a ponthatárok közzététele előtt tartott köszöntőjében kiemelte, hogy egy valódi egyetemi város fejlesztésén dolgoznak közösen a városvezetéssel. Az egyetemen új szakok és képzések indultak és indulnak, köztük angol nyelvű nemzetközi képzésekkel. Fülöp Tamás hangsúlyozta: a Neumann János Egyetem jelenléte a magyar felsőoktatásban egyre hangsúlyosabb, hiszen az egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézmény. Mint fogalmazott, ezt bizonyítja az is, hogy csatlakoztak a pontváró rendezvényhez a Fudan Egyetem szervezésében megvalósuló világverseny hallgatói is.

A rektor arról is beszélt, hogy miért vonzó Kecskemét és az egyetem. Kiemelte a város hagyományait és az innovációt, és e tradíció és dinamikus fejlődés ötvözete az egyetem, ami nemzetközileg is hívogató. Emellett a képzési kínálat is kiemelkedő, hiszen a járműmérnök képzéstől az informatikai szakokon át a gazdaságtudományi és a kertészeti és vidékfejlesztési területen is kínálnak képzéseket.