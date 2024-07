Megdöbbentette kiskunhalasi ismerőseit az Árpád hídi ámokfutó, aki a Tények információi szerint korábban Kiskunhalason lakott. A halasi születésű B. Roland, ismerősei szerint évekkel ezelőtt is drogozott és ivott, korábban egy halasi diszkóban is dolgozott – számolt be róla a TV2 hírműsora.

A régi Tisza-hídon négyszázötven szürkemarhát hajtottak át

Fotó: Szentimay Tamás

Az idén a Semmelweis-napi ünnepségen három vármegyei védőnő részesült Kiváló Védőnő kitüntetésben Kecskeméten. Köztük volt Mátyusné Vancsik Erzsébet, aki jelenleg Bócsán dolgozik. A szakember 1988 óta több ezer család gyermekeinek a fizikai mentális fejlődését kísérte figyelemmel.

Helvécián, a sportpálya szomszédságában pénteken kezdődött meg az új homokfoci pálya kialakítása. A felavatása július 13-án, szombaton 9 órakor lesz a 18. Helvéciai Futóhomok Focitornával, melyet Dinnyés László, a Helvéciai Sportegyesület szakosztályvezetője szervez meg.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán (VTK) végzett hallgatók oklevélátadó ünnepségét rendezték meg pénteken a bajai campuson.

Az egészségügyben dolgozókat ünnepelték pénteken Kiskunfélegyházán a magyar egészségügy napja alkalmából. A városháza dísztermében megtartott Semmelweis-napon elismeréseket adtak át a városban hosszú évek óta kimagasló munkát végző orvosoknak, ápolóknak, szakdolgozóknak.

A kézi aratás hagyományát elevenítették fel szombaton a kunszállási aratófesztiválon. A Kunszállási Csűrcsavaró Néptáncegyüttes ünnepén lépésről lépésre mutatták be az aratás folyamatát az alkukötéstől egészen a cséplésig.

Ritka látványosságnak lehettek szemtanúi azok, akik szombaton délelőtt ellátogattak Tiszaugra. A régi Tisza-hídon négyszázötven szürkemarhát hajtottak át. Az állatok türelmesen ballagtak át át a hídon.

Szombaton tartotta hagyományos falunapját és Virágünnepét Csemő önkormányzata, mely immár 26. volt a sorban. A Templom téren megannyi program várta a kilátogatókat.

Több mint ötven végzős vette át diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oklevélátadó ünnepségén szombat délelőtt. A kecskeméti református templomban megrendezett diplomaosztón a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a tanító, és a köszösségszervező szak nappali és levelező tagozatán végzettek kapták meg oklevelüket.